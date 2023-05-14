Kilis Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kilis Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Kilis başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Kilis Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Kilis seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Kilis Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kilis Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 87.79 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:29 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 93.9 oldu. Kilis Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 51.005 oyla yüzde 65.51 - Kemal Kılıçdaroğlu: 20.880 oyla yüzde 26.82 - Sinan Oğan: 5.425 oyla yüzde 6.97 - Muharrem İnce: 544 oyla yüzde 0.70 aldı. Kilis 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 51.005 oyla yüzde 65.51Kemal Kılıçdaroğlu: 20.880 oyla yüzde 26.82Sinan Oğan: 5.425 oyla yüzde 6.97Muharrem İnce: 544 oyla yüzde 0.70

Kilis Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.83 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:29 itibarıyla yüzde 86.8 oranında açıldı. 2023 Kilis milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 48.855 oyla yüzde 69.76 - Millet İttifakı: 18.308 oyla yüzde 26.14 - Ata İttifakı: 1.171 oyla yüzde 1.67 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 516 oyla yüzde 0.74 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 61 oyla yüzde 0.09 aldı. Saat 21:29 itibarıyla 2023 Kilis milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 48.855 oyla yüzde 69.76Millet İttifakı: 18.308 oyla yüzde 26.14Ata İttifakı: 1.171 oyla yüzde 1.67Emek ve Özgürlük İttifakı: 516 oyla yüzde 0.74Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 61 oyla yüzde 0.09AK Parti: 28.105 oyla yüzde 40.13MHP: 18.988 oyla yüzde 27.11CHP: 14.351 oyla yüzde 20.49İYİ Parti: 3.957 oyla yüzde 5.65YENİDEN REFAH: 1.505 oyla yüzde 2.15ZP: 1.099 oyla yüzde 1.57YEŞİL SOL: 516 oyla yüzde 0.74MEMLEKET: 437 oyla yüzde 0.62BBP: 257 oyla yüzde 0.37GENÇ: 79 oyla yüzde 0.11ANAP: 74 oyla yüzde 0.11AP: 72 oyla yüzde 0.10AB: 58 oyla yüzde 0.08MP: 50 oyla yüzde 0.07TKP: 39 oyla yüzde 0.06GBP: 28 oyla yüzde 0.04HKP: 27 oyla yüzde 0.04HAKPAR: 26 oyla yüzde 0.04YP: 16 oyla yüzde 0.02SOL PARTI: 13 oyla yüzde 0.02TKH: 9 oyla yüzde 0.01TİP: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00