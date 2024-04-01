Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen oldu! Kilis Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
31 Mart 2024 Yerel Seçiminde vatandaşlar belediye başkanı ve diğer yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti ve saat 16.00'da oy verme süreci sona erdi. Seçim yasağının kalkmasıyla il il kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı. Buna göre; Kilis Belediye Başkanı belli oldu. İşte, 31 Mart 2024 Kilis Yerel Seçim sonuçları...
- 1
Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. Bu seçimde YSK, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. Milyonlarca seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek, saat 07.00 ile 16.00 arasında oy kullanarak, yerel yöneticilerini seçti. Seçim yasağının kalkmasıyla kesin olmayan sonuçlar açıklandı. İşte, Kilis şehri yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.
- 2
HAKAN BİLECEN BELEDİYE BAŞKANI OLDU!
Anadolu Ajansı verilerine göre saat 04.00 itibarıyla sandıkların yüzde yüzü açıldı
Resmi olmayan verilere göre Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen oldu.
CHP adayı Hakan Bilecen, oyların yüzde 41.98'ini aldı.
- 3
31 MART 2024 KİLİS İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Kilis ilçelerinin seçim sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
KİLİS İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
-
- 4
2019 YEREL SEÇİMLERDE KİLİS'TE HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?
Kilis'te Ak Parti adayı Mehmet Abdi Bulut yüzde 47.26 oy oranı ile Belediye Başkanı olurken; MHP Belediye Başkan adayı Ömer Yabancı yüzde 32.58 oy aldı, İyi Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Nalçacıoğlu ise yüzde 16.87 oy oranı ile seçimi tamamladı.
- 5
EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU
49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.
İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.
- 6
SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Haberturk.com'dan takip edebilirsiniz.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Haberturk.com üzerinden 30 büyükşehrin canlı sonuçlarını takip edebilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024
-