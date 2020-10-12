Kilis Belediye Başkanı Bulut, son yolculuğuna uğurlandı

Bulut'un cenazesi, Gaziantep'teki işlemlerin ardından Kilis Belediyesi binası önüne getirildi.
Burada düzenlenen törende, helallik alınması ve dua edilmesinin ardından cenaze, namaz için Kayabaş Camisi'ne getirildi. Belediye binasındaki Türk bayrağı ile Kilis Belediyesi bayrağı yarıya indirildi.
Tören sırasında belediye çalışanları ile vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.
Kayabaş Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine, Bulut'un babası Abdi Bulut ile yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İçişleri Bakanı Soylu, baba Abdi Bulut'a taziyelerini iletti.
İl Müftüsü Abdurrahman Şahin kıldırdığı cenaze namazının ardından tezkiye konuşması gerçekleştirdi.
Duaların edilmesinin ardından İçişleri Bakanı Soylu da Bulut'un tabutunu omuzladı, bu sırada vatandaşlar tabutun üzerine karanfiller attı.
Tekbirler eşliğinde araca taşınan cenaze, Kilis Asri Mezarlık'taki aile kabristanına defnedildi.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, müdahalelere rağmen bu sabah yaşamını yitirmişti.
Üçüncü dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut, 1967'de Kilis'te doğdu.
İlköğretim ve lise eğitimini Kilis'te, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Bulut, 1993 yılından itibaren Kilis'te serbest avukatlık yaptı. 2004-2014'te iki dönem Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut, 5 yıl aradan sonra 2019 yılında 3. kez Kilis Belediye Başkanlığına seçildi.
Mehmet Abdi Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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