Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, tebrik ettiği mezunlara yeni hayatlarında başarılar diledi.Yılmaz, öğrencilere hedeflerinden vazgeçmemeleri için tavsiyelerde bulunarak, "Sizler için bu tören bir son olarak nitelendirilemez. Şüphesiz hedefleriniz var. Öncelikle hedeflerinizden kesinlikle vazgeçmemenizi, azimle, gayretle hedeflerinize ulaşmak için çalışmanızı öneririm. Öğrencilik dediğiniz şey üniversiteyle sınırlı değil. Bundan sonra da öğrenim hayatınız devam edecek." dedi.Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ise pandemi süreci dolayısıyla yeni kararlar aldıkların anımsatarak şunları kaydetti:"Pandemi süreci bizim daha mantıklı davranmamızı, kararlar almamızı gerekli kıldığı için belli alanlarda eğitimin online devam etmesi gerektiğini kanaatine vardık. Belli alanlarda uygulama gerektiren bazı son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerimiz için belli alanlarda eğitimin pandemi kurallarına uygun olarak yüz yüze yapılması kararını verdik. Bunun en kısa sürede sona ermesini ve yeniden normale dönmesini bekliyoruz."Karacoşkun, mezunlara hayatlarında başarı diledi.Konuşmaların ardından, bölüm birincileri mezuniyet kütüklerine plaket çaktı, protokol üyeleri dereceye girenlere başarı belgesi verdi. Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan, akademik ve idari personel katıldı.
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