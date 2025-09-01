CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davasının duruşması 15 Eylül'de 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Dava öncesi gözlerin çevrildiği isimlerden birisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selefi Kemal Kılıçdaroğlu. Kurultay duruşmasına sayılı günler kala Kılıçdaroğlu üzerinden çok sayıda tartışma ve spekülasyon, onun çevresine, ona yakın kaynaklara dayandırılan haber gündeme geldi.

ÇEVRESİNE DE "KONUŞMAYIN" TALİMATI

REKLAM advertisement1

Ancak edinilen bilgiye göre ne Kılıçdaroğlu'nun kendisi ne de ona yakın isimler 15 Eylül’e kadar yani davaya kadar hiçbir şekilde demeç vermeyecek. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmama kararı aldığı, kendisine yakın isimlere de "Konuşmayın" talimatı verdiği öğrenildi.

REKLAM

Kılıçdaroğlu ve çevresinin dava ile ilgili ilgileri olmadığı halde davanın tarafı gibi bir algı yaratıldığı ve bundan da hem Kılıçdaroğlu hem de yakın isimlerin rahatsız olduğu kaydedildi.

MUTLAK BUTLAN ÇIKARSA 15'E YAKIN İSİM PM'YE DÖNECEK

Mahkemeden "mutlak butlan" çıkması halinde de karara uyulacak, yani parti 4-5 Kasım 2023'te kurultaydan önceki yönetime Kılıçdaroğlu'na teslim edilecek. Bu kararın çıkması halinde sadece Kılıçdaroğlu değil Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Yunus Emre, Ulaş Karasu gibi 15'e yakın Parti Meclisi üyesi de yeniden PM'de yer alacak.