Kılıçdaroğlu’ndan Davutoğlu’na başsağlığı telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; eşi Sayın Sare Davutoğlu’nun babası, kayınpederi Hulusi Misge’yi kaybeden, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu telefonla aradı.

Hulusi Misge’ye Allah’tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.