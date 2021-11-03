Kılıçdaroğlu ve Soylu arasında dizili polemik

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Netflix'in ünlü dizisi La Casa De Papel dizisinin twetini alıntılayarak "Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef…" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kılıçdaroğlu'nun bu twetine "Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin" şeklinde yanıt verdi.