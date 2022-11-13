Kılıçdaroğlu ve Akşener, toplu açılış törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, Akşener ve diğer ilgililerle katıldığı törende, herkesten sandığa gitmesini ve oy kullanmasını istedi.

Her oyun çok önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Sandığa gideceksiniz, sandık gelecek ve oy kullanacaksınız. 'Bugün gitmesem de olur, oy kullanmasam da olur.' sakın demeyin. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Her bir oyunuzun demokrasi açısından çok ama çok büyük yararı var. Oy kullandığınız zaman demokrasi, güzellik, kadın erkek eşitliği, temiz bir çevre, güçler ayrılığı ilkesi gelecek. Oy kullandığınız zaman özgürce tweet atabileceksiniz. Oy kullandığınız zaman özgürce eleştirebileceksiniz ve oy kullandığınız zaman Türkiye'de Cumhuriyet tarihine altın harflerle bir sonucu yazdıracaksınız, hep beraber Türkiye'ye demokrasiyi getireceksiniz. O nedenle sakın ola ki seçim sırasında 'Yahu bu sefer de gitmeyeyim, oy kullanmayayım.' demeyin. Sandığa gidin ve Türkiye'nin kaderini değiştirin."

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in de konuşma yaptığı etkinlikte, hizmete açılan tesisler için kurdele kesildi, butona basılarak bazı tesislerin de temeli atıldı.