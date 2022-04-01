Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız

Kemal Kılıçdaroğlu, Antakya Karaksı mevkisindeki EXPO Alanı'nda "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla düzenlenen "EXPO 2021 Hatay"ın açılış törenindeki konuşmasında, Hatay'ın uygarlıkların başkenti olduğunu söyledi.
Hatay'ın çok sayıda zenginliği barındırdığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Belki küçük bir coğrafya ama tarihin derinliklerine baktığınızda Hatay, çok farklı bir kent olarak karşımıza çıkıyor. İnançların, kimliklerin, kültürlerin, yemeklerin, öykülerin zenginliği var. Ne kadar zenginlik ararsanız Hatay'da. EXPO 2021, tahmin ediyorum bu gerekçelerle Hatay'a verildi." diye konuştu.
Organizasyonun kente gelmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın çaba harcadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, kentin tarihinin ve coğrafyasının EXPO 2021 Hatay'da görülebildiğini dile getirdi.
Kılıçdaroğlu, yeşilin bütün tonlarının görülebileceği organizasyon alanının güzel, kente nefes aldıran, kalıcı bir mekan olduğunu söyledi.
Belediye başkanlarının çalışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Bir şeyi unutmamanızı isterim. Kararlılık sadece Hatay Büyükşehir Belediyemizde değil, diğer belediye başkanlarımızın da aynı kararlılıkla azimle yol yürüdüklerini bilmenizi isterim. Biz çıkarılan bütün engelleri aşmasını bildik. Engelleri aşma konusunda kararlı irademizi de sergiliyoruz. Dolayısıyla hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar Türkiye'yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız."
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da bugün sadece Hatay'ın, bölgenin değil, Türkiye'nin bayramı olduğunu söyledi.
EXPO 2021 Hatay'ın azmin, uzun çalışma disiplinin, cesaretin ürünü olduğunu ifade eden Savaş, mesai yapan, emek veren herkese teşekkür etti.
Savaş, etkinlik alanına gelenlerin sadece Hatay'ın değerlerini değil, büyükşehir belediyelerinin yapmış olduğu güzel eserleri görebileceğini belirtti.
Herkesi kente beklediklerini aktaran Savaş, şunları kaydetti:
"Biz burada Hatay'ın gerçekleri ve hakikatiyle insanları buluşturuyoruz. Sonuç itibarıyla istiyorum ki Hatay'ın, bölgemizin, ülkemizin bütün değerleri kazansın. Hatay'ın kültürünü, tarihini, medeniyet birikimini, barış kokan iklimini herkes tanısın ve Hatay'daki bu kardeşlik iklimi dünyaya çok lazım. Dünyaya lazım olan bu iklim herkes tarafından hem benimsensin hem de uygulansın diyorum. Sonuç itibarıyla Hatay, bölgemiz, ülkemiz kazanacak. Çiftçimiz, sanatkarımız, tüccarımız kazanacak, aynı zamanda bu bölgede iş yapan herkes kazanacak ama en çok kazanan barış olsun istiyorum."
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın da konuşmasının ardından gösteri ekipleri sahne aldı.
Programa, CHP parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, bazı ülkelerin Ankara Büyükelçileri, yerli ve yabancı misafirler katıldı.
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