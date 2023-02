Kılıçdaroğlu: Seçim stratejisi peşine düştüler

HABERTURK.COM

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayınladığı videoda şunları kaydetti:

Herkese iyi akşamlar. Bu akşam size birkaç konuda seslenme ihtiyacı duydum. Affınıza sığınarak birkaç dakikanızı alacağım. Çok zor bir zaman sürecinden geçiyoruz. Ve hepimiz acımızı farklı şekillerde yaşıyoruz. Günlerdir depremi konuşuyoruz. Depremle yatıyoruz, depremle kalkıyoruz. Aklımız hehp bölgede. Doğru düzgün uyuyamıyoruz. Boğazımızdan geçen her lokmanın vicdan azabını çekiyoruz. Saraylılar mütevazı lokmalarımızı boğazımıza dizdiler. İçimizde çok fazla acı birikti. Bir insanın kaldıramayacağı kadar acı. Ancak ne zaman işler bundan daha da kötüye gidemez diye düşünsek, daha da kötüye gidebileceğini her yıl bize gösterdiler. Bugün kaybettiklerimiz için kederliyiz. Ama açık konuşalım; sevdiklerimiz için de çok kaygılıyız. Ya daha da kötüsü olursa diye düşünüp duruyoruz. Evet 84 milyonluk koca bir ülke ruhsal olarak o enkazın altında kaldı. Bakın unutuyoruz ama günlerdir bu yaşadığımız felaketin yükünü küçük çocuklarımızın omuzlarına da yükledik. Anne, babaların düştüğü halini gördüler, onların düştüğü çaresiz halini gördüler. Genç anne ve babalara sesleniyorum. Biliyorum çok zor, başta yapamadık ama en azından bu saatten sonra çocuklarımızın yanında ne konuştuğumuza ne izlediğimize dikkat etmemiz lazım. Ki onların taze zihinlerinde daha büyük yaralar açmayalım. Peki bütün bunlar olurken saraylılar ve karanlık propaganda başkanlığı ne yaptı? Ben söyleyeyim; oturup seçim kampanyasını nasıl değiştireceğini düşündü. 20 yıldır deprem konusunda hiçbir şey yapmayan bu iktidar, insanlar molozlar altında can çekişirken yine acılardan siyasi rant devşirmenin; yani seçim stratejisinin telaşına düştü. 100 milyon tonluk moloz yığını varken, o molozların altında insanmız cansız yatarken, asbes varken, zehir varken, toz varken onlar konut pazarlama işine giriştiler. Çünkü tek dertleri seçim, varsa yoksa seçim. Türkiye yüzyılı sloganından yüzyılın felekati sloganına geçişleri emin olun göz kırma süresinde oldu. Vallahi hiç de utanmadılar. Dünyanın bu yüzyılı bizimdir iddiasıyla yola çıkan bu zavat, depremin 19. gününde hala vatandaşına çadır götüremedi çadır. Kovid 19 sırasında beş maskeyi dağıtamadı. Orman yangınında uçak kaldıramadı, doğal olarak ekonomiyi batırdı. Türkiye'nin yüzyılı oldu mu size Felaketin yüzyılı. Evet oldu. Mesajımın herkes taraftan duyulamayacağını biliyorum. Çünkü derinden bölünmüş bir ülkede yaşıyoruz. Ancak ben yine de anlatacağım. Aslında insanları konut vaadi görüntüsü altında tehdit ediyorlar. Bak biz gidersek siz bize bir sene daha vermezseniz evsiz barksız kalırsınız diyorlar. Açıkça söylüyorum; yalan söylüyorlar. En basit insan hakkı olan barınma hakkı üzerinden insanımızı tehdit ediyorlar. Yaptıkları bu; çünkü şantajcı bunlar. Sevgili halkım bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey korkunun kendisidir. Hiç kimse korkuya teslim olmamalıdır. Unutmayın, kimse sizi barınma hakkı üzerinden tehdit edemez. Tabii ki barınma sorununuz çözülecek, tabii ki konutlar yapılacak, tabii ki depremde evsiz kalmış her vatandaşımız yeni evine kavuşacak. O molozların altında aileler kaldı, binlerce aile. Erdoğan iki beton dökecek, bitecek, bu mu yani. Böyle kandırabileceğini sanıyor milletimizi. Gelecek nesillerimiz için inşa edilen Türkiye'nin bu olmasına izin mi vereceğiz? Asla. Bu beceriksizler gelsin bir yerlere beton döksün, olsun bitsin. Bunların kafası şunu almıyor. Milletimizi barınma ile tehdit edecek kadar aciz bir duruma sürüklenmelerine asla izin vermeyeceğiz. Bu aziz milleti acizliğe asla mahkum edemeyecekler. Bunun için gittim. Dünyanın ta öbür ucuna gittim. Dünyanın en iyi üniversitelerinde bilim insanlarıyla bunun için buluştum. Teknoloji ve ekonomiyi konuştum. Dünyanın en büyük yatırım fonlarıyla çalışma toplantıları yaptım. Yüzlerce milyar dolarlık yatırım sözü aldım. Kimse aziz milletime aciz muamelesi yapmasın diye. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde alanında öncü yüzlerce bilim insanımızdan büyük bir kurul kurduk. Ekonomide şampiyonlar ligi kadrosunu bir araya getirdim. Sizi en temel hakkınız üzerinden hiç kimse tehdit edemesin, beklentilerinizi sıfırlamasın diye yaptım. Bilimle, temiz parayla yepyeni bir zihniyet dönüşümü ile ülkemizi bu kaygı, keder ve depresyon sarmalından hızla çıkarıp, yepyeni yüzyıla yelken açacağız. Belki adı Türkiye yüzyılı olmayacak ama, Türkiye yaralarını sarıp, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında mutlaka ayağa kalkacak ve koşmaya başlayacak. İnanın o da olacak. Bu çürümüş düzeni geride bırakmak için yozlaşmış olan ne varsa söküp atacağız. Saygın bir ülke olma fırsatı varken bin odalı saraylarından barınma hakkı ile milletimizi tehdit etmelerine asla izin vermeyeceğim. Onlar alçaldıkça unutmayın biz daha da yükseleceğiz. Merhametli, dirençli, nezih insanlarımızla birlikte yürüyeceğiz, birlikte yükseleceğiz. Bu şantajlarına bu onurlu millet asla pabuç bırakmayacak. Dünyanın en iyi ekibi çalışıyor. Benim dedikodulara magazine vaktim yok. Türkiye bizi bekliyor. Birlikte yapacak çok işimiz var halkım. Barınmadan çok dahasını hak ediyorsunuz ve hak ettiklerinizi alacaksınız. İyi akşamlar