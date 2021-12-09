Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti

DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da ilk olarak kentin simgesi Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Buradaki balıklara yem atan Kılıçdaroğlu, daha sonra Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaraya giderek dua etti. Bölgedeki esnafı da ziyaret ederek sohbet eden Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen acı pul biber isotun tadına baktı. Kılıçdaroğlu, isotun çok acı olduğunu ancak eşinin yemeklerde bu biberi kullandığını ifade etti.

ADLİYE ÖNÜNDEKİ AİLEYİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa Adliyesi önünde eşi ve 2 oğlu silahlı kavgada ölen ve olayla ilgili tutuklanan oğlu için 150 yıl hapis cezası istenmesine tepki için 276 gün önce oturma eylemi başlatan Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti.

Emine Şenyaşar, ziyaretine gelen Kılıçdaroğlu'a sarılarak gözyaşı döküp Kürtçe yaşanan olayı anlattı. Emine Şenyaşar'ı dinledikten sonra gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, davanın takipçisi olacağını belirterek, "Adaleti beraber getireceğiz. Failler kimse beraber ortaya çıkaracağız. Siz adalet biz siyasi bağlantılarını bulacağız. Vicdanı olan herkesin ailenin yanında olması gerekir. Bu sıradan bir dava değil. Bu dava çocuklarını kaybeden bir annenin davasıdır. İnsanım diyen herkesin bu davaya sahip çıkması lazım. Bunun sağı, solu, partisi yoktur. Bu bir adalet mücadelesidir. Bir annenin çığlığını nasıl duymayız" dedi.

Suruç'ta yaşanan olayla ilgili davaya siyasi baskılar yapıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Burası peygamberler şehri ama adaletsizlik şaha kalmış. Nasıl olur böyle bir şey? Sorun adliyede çözülecek, hakim ve savcılar gelecek çözecekler. Bütün bilgiler ortada, kimse cesaret edip adım atamıyor. Neden? İşin içinde bir milletvekili var diye. Adalet, adalet, adalet kardeşim. Anne adalet istiyor. Elbette çocukları geri gelmeyecek ama yüreğindeki ateş soğusun istiyor. Biz bu davanın takipçisi olacağız" diye konuştu.

GÖBEKLİTEPE’YE HAYRAN KALDI

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra 12 bin yıllık geçmişe sahip UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe’yi dolaştı. Ören yerindeki dikili taşları inceleyen Kılıçdaroğlu, buradaki görevlilerden Göbeklitepe ve yürütülen kazı çalışmalarına ilişkin de bilgi aldı.