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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen CHP Eğitim Çalıştayı’nın açılışında konuştu.

Eğitim politikasının “Kalıcı, tutarlı, mantıklı, bilime uygun sürdürülmesi gerektiğini” kaydeden CHP lideri, geçmişte yapılan uygulamaları eleştirerek “Eğitimci olmayanlar eğitim politikasını belirleyemez. Doktor olmayanın ameliyat yapması gibi. Türkiye’de biz bunları yaşadık” ifadelerini kullandı. Bu duruma öğretmenlerin karşı çıkması gerektiğini kaydeden CHP lideri, “Siyasi görüşü ne olursa olsun bütün öğretmenlerin topluca karşı çıkması gerekiyordu. Üniversite sınavlarında sonuçları gördük. Sizin önünüzdeki en büyük engel, ayrışmanız ve bölünmeniz. Farklılıklar olabilir ama eğitimin evrenselliği konusunda birlikte hareket etmek zorundasınız” diye konuştu.

Üniversite açmanın sorunu çözmediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Her tarafa üniversite açtık. İçinde akademisyen yok. Bunun adı üniversite olur mu? O okullardan mezun olanlar iş bulamıyor” dedi. Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraçlar eleştiren CHP lideri, “Farklı düşünüyor diye kamudan atmak doğru değil. Öğretmen de düşünecek. Farklı düşündü diye onu KHK ile atarsanız doğru değil, hangi demokrasiden söz ediyorsunuz? Demokrasi zaten farklı düşüncelerin ortak zeminde dile getirilmesidir” diye konuştu.

CHP lideri, öğrencilerin barınma sorununa da dikkat çekerek “100 öğrenciden ancak 21’ine yurt veriliyor. Bir yılda çözülecek sorun 18 yıldır çözülemiyor. Yurt yapmak pahalı bir şey değil. Verirsiniz TOKİ’ye görev her üniversitenin yanında yurt yap diye biter” diye konuştu.

“Öğretmen madem ki eğitimin öznesidir, bizim de öğretmenlerle ilgili yapmamız gerekenler var” diyerek, önerilerini şöyle sıraladı:

MESLEK KANUNU

Öğretmenleri devlet memurları kanunundan çıkarmalıyız. Öğretmen meslek kanunu çıkarmalıyız. Hakimler ve savcılar gibi… Çünkü öğretmenler sıradan bir devlet memuru değildir. Memurları küçümsediğim için değil. Öğretmene değer verdiğimiz için sıradan bir memur değildir.

3600 EK GÖSTERGE

Öğretmene bir aylık veriyoruz tamam. Emekli oluyor, aylık yarı yarıya düşüyor. Bir kişiyi yaşadığı hayat standardından yüzde 50 aşağı düşürürseniz bu sorun. 3600 ek göstergeyi vermeliyiz. Kanunda bunu yazacağız. Öğretmen emekli olduğunda da çalışırkenki yaşam standardını sürdürecek.

24 KASIM’DA İKRAMİYE

24 kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenler seviniyorlar mı, üzülüyorlar mı? O gün öğretmenlere birer aylık ikramiye verilmesi gerekir.

EŞİT STATÜ

Kadrolu, sözleşmeli öğretmenler var. Öğretmenlerin eşit ve aynı statüye kavuşturulması lazım. Güvence ise bütün öğretmenleri kapsaması lazım. Öğretmenler arasındaki farklılık doğru değil.

BOŞ KADROLAR

Hala atama bekleyen binlerce öğretmen olmasına karşın öğretmen açığımız var. bu doğru değil. Eğitim, sağlık ve güvenlikte boş kadro olmaz.

TAŞIMALI EĞİTİM

Taşımalı eğitime son verilmeli. Öğretmenleri toplumun coğrafyasına dağıtmalıyız.

YOKSULLUK SINIRI

3600 dedik, bir maaş ikramiye dedik. Bunlar yetmez. Öğretmenlerin yüzde 90’ı yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Yani yüzde 90’ınını yoksulluğa mahkum etmiş bir ülkeyiz. Öğretmenlere en azından yoksulluk sınırının bir puan üstünde aylık verin.

KHK’LI ÖĞRETMENLER

KHK ile görevlerine son verilmiş öğretmenlerin iade edilmesi lazım.

DEVLET DESTEĞİ

Özel okullara kamunun para aktarmaması lazım. Camı penceresi olmayan okulların öncelikle düzeltilmesi lazım. Hâlâ birleştirilmiş sınıflar var, hâlâ ikili eğitim var, bunların düzeltilmesi lazım.

İŞ GARANTİLİ EĞİTİM

Köy enstitüleri bizim eğitim tarihimizde dönüm noktamızdı. Bugün önerimiz bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı teknoloji liseleri kurulmalı. Buraya gelecek çocukların ailelere yük olmaması lazım. İş garantili eğitim diyoruz.

OKUL AİLE BİRLİĞİ

Okul aile birliklerine biraz daha yetki vermek gerekiyor. Bu yapı daha sağlıklı zeminde yürümeli.