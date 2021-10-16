CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'nı ziyaret etti, Başkan Şahap Kavcıoğlu ve ekibiyle görüştü. Edinilen bilgilere göre görüşmede Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti 128 milyar doların piyasalara müdahale amacıyla kullanıldığını ve bunun yanlış olduğunu söyledi. Ancak Kavcıoğlu ve beraberindekiler bu görüşe katılmadı.
KILIÇDAROĞLU PERŞEMBE GECEKİ KURMAYLARINI ARADI
Dolardaki peş peşe rekorlar sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, perşembe gecesi kurmaylarını aradı. "Bu böyle gitmez, gidip konuşalım" diyerek Merkez Bankası'na gitme fikrini paylaştı. O gecenin sabahında yani cuma sabahı Merkez Bankası aranarak randevu talep edildi, o talebe jet hızıyla olumlu yanıt verildi.
Cuma günü saatler 15.30'u gösterdiğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanında ekonomiden sorumlu kurmayları ve yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Ulus'taki binaya gitti.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve beraberindeki heyet ile yaklaşık bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirildi.
MERKEZ BANKASI'NDA "128 MİLYAR DOLAR" ELEŞTİRİSİ
O görüşmede Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve kurmayları eksik gördükleri noktaları, yanlışları aktardı. Merkez Bankası rezervlerine brüt değil net bakmanın daha güvenli analitik ve doğru olduğu belirtildi. Kavcıoğlu başkanlığındaki heyet ise brüt yaklaşımı benimsedi.
Görüşmede CHP heyeti 128 milyar doların piyasalara müdahale amaçlı verildiğini ve bu sürecin de zararlı olduğunu belirtti. Ancak Kavcıoğlu ve kurmayları söylenene katılmadıklarını belirtti, onaylamadı.
MERKEZ BANKASI'NDA ZENCEFİLLİ BİTKİ ÇAYI İKRAMI
Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Merkez Bankası'nda Başkan Kavcıoğlu CHP lideri ve beraberindekilere zencefilli bitki çayı ikram etti. Bitki çayının ardından siyah çaylar içildi. Görüşmenin ardından önce Kılıçdaroğlu sonrasında ise Kavcıoğlu basın mensuplarına açıklamalara bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!