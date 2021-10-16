CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'nı ziyaret etti, Başkan Şahap Kavcıoğlu ve ekibiyle görüştü. Edinilen bilgilere göre görüşmede Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti 128 milyar doların piyasalara müdahale amacıyla kullanıldığını ve bunun yanlış olduğunu söyledi. Ancak Kavcıoğlu ve beraberindekiler bu görüşe katılmadı.

KILIÇDAROĞLU PERŞEMBE GECEKİ KURMAYLARINI ARADI

Dolardaki peş peşe rekorlar sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, perşembe gecesi kurmaylarını aradı. "Bu böyle gitmez, gidip konuşalım" diyerek Merkez Bankası'na gitme fikrini paylaştı. O gecenin sabahında yani cuma sabahı Merkez Bankası aranarak randevu talep edildi, o talebe jet hızıyla olumlu yanıt verildi.

Cuma günü saatler 15.30'u gösterdiğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanında ekonomiden sorumlu kurmayları ve yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Ulus'taki binaya gitti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve beraberindeki heyet ile yaklaşık bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirildi.

MERKEZ BANKASI'NDA "128 MİLYAR DOLAR" ELEŞTİRİSİ

O görüşmede Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve kurmayları eksik gördükleri noktaları, yanlışları aktardı. Merkez Bankası rezervlerine brüt değil net bakmanın daha güvenli analitik ve doğru olduğu belirtildi. Kavcıoğlu başkanlığındaki heyet ise brüt yaklaşımı benimsedi.

Görüşmede CHP heyeti 128 milyar doların piyasalara müdahale amaçlı verildiğini ve bu sürecin de zararlı olduğunu belirtti. Ancak Kavcıoğlu ve kurmayları söylenene katılmadıklarını belirtti, onaylamadı.

MERKEZ BANKASI'NDA ZENCEFİLLİ BİTKİ ÇAYI İKRAMI

Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Merkez Bankası'nda Başkan Kavcıoğlu CHP lideri ve beraberindekilere zencefilli bitki çayı ikram etti. Bitki çayının ardından siyah çaylar içildi. Görüşmenin ardından önce Kılıçdaroğlu sonrasında ise Kavcıoğlu basın mensuplarına açıklamalara bulundu.