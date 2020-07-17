Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'ten "Man Adası" davasına ilişkin açıklama

Çelik, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası" iddialarına yönelik açtığı manevi tazminat davasında verilen mahkeme kararlarının hukuksuz olduğunu öne sürdü.
Bu davaların tamamıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Man Adası özelinde ifade edilmiş olan gerçekliklerin üzerini örtmek amacıyla açıldığını iddia eden Çelik, toplamda 5 dava açıldığını söyledi.
Çelik, davaların açılmasının ardından mahkeme hakimlerinin görev yerlerinin değiştirildiğini belirtti.
Man Adası'ndaki iddialara ilişkin belgeler dosya içerisinde olduğu halde hukuksuzlukla karşı karşıya kaldıklarını öne süren Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği şirket kurulumunun ve para transferlerinin gerçek olduğunu ispatladıklarını savundu.
Buna rağmen mahkeme hakimlerinin "ne yaparsanız yapın, hangi delillere dayanırsanız dayanın, sizin delillerinizi dikkate almayacağız." dediklerini belirten Çelik, "Açıkça suçlar işlediler, hem görevi kötüye kullandılar hem de aynı zamanda resmi evrakta sahtecilik suçunu işlediler mahkeme hakimleri. Bu mahkeme hakimlerinin tamamıyla ilgili suç duyurusunda bulunduk, işlem yapılmasını istedik, reddihakim talebinde bulunduk. Ama bu süreçler sonunda 5 mahkemenin hakimi de aynı şekilde karar verdiler. Türk yargı tarihinde olmayan şekilde çok fahiş tazminat kararlarına hükmettiler." görüşünü ifade etti.
Celal Çelik, istinaf mahkemesinin ise talepleri doğrultusunda mahkeme kararlarını ortadan kaldırdığını ancak hakimin reddi prosedürünün uygulanmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Buna rağmen mahkeme hakimleri, koşullanmış gibi 'Sayın Kılıçdaroğlu para gönderme olgusunu ispat edememiş olduğundan biz tazminat kararlarını kabul edeceğiz' dediler. Böylesine bir hukuksuzlukla karşı karşıya kaldık. Sayın Genel Başkanımızın ileri sürdüğü iddialarının tamamının ispatlanmış olması nedeniyle bu kararlar mutlak şekilde hem istinaf mahkemesinden olmazsa Yargıtay'dan dönecektir. Çünkü Genel Başkanımız asla ve asla gerçek dışı bir beyanda bulunmamıştır. Sonuç itibarıyla haksız kararlarla karşı karşıya kaldık, ancak bizler bu davaları kazanacağız."
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