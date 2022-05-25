Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından geleneksel hale gelen Anadolu Sohbetleri’nin konuğu olan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan vazgeçeceğini sanmıyorum" dedi.
Kurtulmuş, açıklamasında şunları kaydetti: "Dünkü konuşma olmasaydı bile artık Kılıçdaroğlu'nun, bu geldiği noktadan çok kolay geri döneceğini zannetmiyorum. Maltepe’deki mitingin şekli, resim fotoğraf hepsine baktığımız zaman Kılıçdaroğlu’nun bu saatten sonra adaylıktan vazgeçeceğini zannetmiyorum. Dünkü çıkışının da özellikle adaylık konusunda bir mesaj olduğunu da görmek lazım. Yerel seçimlerde Ankara’da İstanbul’da sonuç aldı ama bu iktidar olmak için yeterli değildir. Hangi konularda ne tür ortak alanlarınız var. Terörle mücadelede ne yapacaksınız. Türkiye’nin batı ile ilişkilerinde ne yapacaksınız. Ukrayna-Rusya krizinde yeni bir diplomasi anlayışınız var mıdır v.s, Türkiye’nin ortak meselelerinde hiçbir ortak cümleleri olduğunu zannetmiyorum. Zaman yaklaştıkça kendi içlerindeki farklılıkların çok daha net ortaya çıkacağını görüyorum. Yani Tayyip Erdoğan karşıtlığı AK Parti yetmeyecektir orayı konsolide etmek için." ifadelerini kullandı.
CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?
Kurtulmuş, Cumhur İttifakı’nın genişleyip genişlemeyeceği sorusuna ise, “Biz ittifakı A partisi B partisi olarak masanın etrafında partileri toplamak değil, milletin zihninin ortak bir noktaya çekilmesi olarak görüyoruz. Bizim milli politikamızda toplumun kesimlerinden çok daha fazla destek alınması, onların da bu sürece katılmasını sağlamak yer alıyor. Cumhur ittifakının başarısı da oturup masa başında karar vererek değil fiilen meydanlarda Türkiye’nin temel sorunlarına karşı ortak tavrın, siyasetin gelişmesi ile güçlendi. Daha çok siyasi partinin değil toplumun çok daha geniş kesimlerinin de oylarını alabilecek gönlünü kazanacak bir siyaset tarzı görmek lazım. " yanıtını verdi.
EKONOMİ AÇIKLAMASI
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ekonomideki tablo ile ilgili ise, “Dünyadaki genel gidişattan kaynaklanan bir durum var. Pandemiyle birlikte de hammadde fiyatlarının enerji fiyatlarının olağanüstü yükselmesiyle birlikte zayıf bir denge üzerinde duran dünya ekonomisi türbülansın içine girdi. Türkiye yapısal olarak bu sürece güçlü bir ekonomik yapıyla girdi. Sıkıntı çekiyoruz belki ilerideki dönemde biraz daha bu sıkıntılarımızı çekeceğiz. Türkiye üretim kabiliyetini geriletmeden ihracatını geriletmeden yoluna devam edebilirse bu süreci atlatabiliriz” dedi.
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