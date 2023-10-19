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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza vermedim - Son dakika haberler

        "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza vermedim"

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayı Özgür Özel, Ankara'da televizyon muhabirleriyle toplantı gerçekleştirdi. Genel başkan seçilmesi durumunda yerel seçimlerde izleyeceği yol haritasıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Belediye başkan adaylarının parti meclisi tarafından belirleneceğini, seçildiği günden bu yana bölgesinde oyunu artıramayan isimlerin de yeniden aday gösterilmeyeceğini söyledi. Özel ayrıca Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza verdiği iddiasını yalanladı

        Mahir Kılıç
        mahirkilic@haberturk.com
        Giriş: 19.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:09
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        "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza vermedim"
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        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayı Özgür Özel, Meclis'te 91 vekilin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza verdiği iddiasını yalanlayıp kendisinin de imza verenler arasında gösterildiğini ve genel kurul salonunda imza toplanmasını eleştirdi.

        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Özel, "Genel başkan sonradan haberdar olduğunu ve rahatsız olduğunu ifade etmiş. Genel kurulda genel başkanı aday yapmak için imza toplanması, CHP iç rekabetinin genel kurul salonuna taşınması kadar üslupsuz, rencide edecek ve partiyi hepimizi rahatsız edecek bir durum olamaz. İmza vermeyen 39 isim arasında ben yokum. Yani ben de genel başkana imza vermiş gibi duruyorum. Bu genel başkana da iyilik değildir. Görüntü genel başkanın ekibinde bir kurmay akıl kalmadığını gösteriyor. Vekil grubunda yüzde 55'e 45 biz öndeyiz, çoğunluk değişimden yana. Bunu Meclis'teki kavaslar bile biliyor" dedi.

        "GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN EMANETÇİSİYİZ"

        Özel, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

        Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi olduğuna yönelik iddiaları da değerlendirdi. "2028'e kadar İmamoğlu'nun emanetçisi misiniz?” sorusuna Özel, "Bizler Gazi Mustafa Kemal'in emanetçisiyiz" yanıtını verdi. 2028'de de kazanacak ismin aday olması için çalışacağını ifade etti.

        Özel, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçilememesi halinde Alevi vatandaşların CHP'den uzaklaşabileceği şeklindeki değerlendirmelere de tepki gösterdi. "CHP ne bir alevi partisidir, ne de seçim sonucuna göre aleviler bir yere gider." diye konuştu.

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