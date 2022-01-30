Kılıçdaroğlu'ndan 'trol ağı' paylaşımı

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir tweet atarak saat 21.00 için randevu verdi. Bu saatte paylaştığı videoda sosyal medyadaki trol hesaplarla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek bazı hesaplardan örnekler verdi, konu hakkındaki iddiaları dile getirdi.