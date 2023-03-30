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Kılıçdaroğlu'ndan 'sığınmacı' haberine cevap: Önce Türkiye

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa merkezli bir gazetenin, "Muhalefet seçimi kazanırsa Türkiye'nin AB ile mülteci anlaşmasına ne olacak?" başlıklı haberini alıntılayarak, "Başından beri bu konu hakkında fikrim çok net. Önce Türkiye" paylaşımı yaptı.

Giriş: 30.03.2023 - 23:38 | Güncelleme: ABONE OL
Kılıçdaroğlu'ndan 'sığınmacı' haberine cevap: Önce Türkiye
HABERTURK.COM

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews adlı Avrupa merkezli haber sitesinin Türkiye'deki mültecileri konu alan haberine cevap verdi.

"Türkiye'deki seçimleri muhalefet kazanırsa Türkiye ve AB'nin imzaladığı mülteci anlaşmasına ne olacak?" başlığı taşıyan habere Twitter hesabından cevap veren Kılıçdaroğlu, "Başından beri bu konu hakkında fikrim çok net. Önce Türkiye" açıklamasını yaptı.

2016 yılında Avrupa Birliği ve Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasıyla Türkiye, mültecilerin Avrupa'ya geçişini engelleme sözü vermişti. Geniş kapsamlı imzalanan bu anlaşmada Türk vatandaşlarına vize serbestisi gibi birçok madde ise hala hayata geçmedi.

Millet İttifakı'nın lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki tüm sığınmacıların kendi arzularıyla, Avrupa Birliği ile koordineli bir şekilde ve Avrupa Birliği'nin fonlarını kullanarak kendi ülkelerine döneceği taahhüdünde bulunuyor.

Avrupa Birliği yönetimi ise 2016'da imzalanan anlaşmanın devamından yana.

Fotoğraf: AA

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