Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerin ailesine başsağlığı

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Tunceli Ovacık'ta çıkan çatışma sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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