Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Teğmen Kaan Kanlıkuyu, Üsteğmen Ömer Delibaş ve Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon’un ailelerini telefonla aradı.

Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.