AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'ya hareketi öncesinde İkinci Yüzyıl Derneğinin bir otelde düzenlediği "İkinci Yüzyıl Yerel Yönetim Proje Ödül Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, ödül alan bütün belediye başkanlarını yürekten kutladığını belirterek, "Bu töreni düzenleyen, sizleri ve bizleri bir araya getiren yöneticilere yürekten teşekkür ederim. Hepiniz güzel başarılara imza atıyorsunuz. Beldede yaşayanlar sizin övgülerinizi Ankara'ya ulaştırdıklarında emin olun bizler çok daha mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, tüm belediye başkanlarını temsilen "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e verdi.

EXPO çalışmaları nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a da ödül takdim eden Kılıçdaroğlu, törenden ayrılmadan önce ödül alan diğer belediye başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.