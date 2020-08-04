Kılıçdaroğlu'ndan Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin paylaşım:

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının olmaması için."