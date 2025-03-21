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        Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu'ndan 'kurultay' mesajı | Son dakika haberleri

        Kılıçdaroğlu'ndan 'kurultay' mesajı

        CHP'nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağanüstü kurultay kararını kutladığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 21:59 Güncelleme: 21.03.2025 - 22:00
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        Kılıçdaroğlu'ndan 'kurultay' mesajı
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        Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur.

        İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir.

        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
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        Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz.

        Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum.

        Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız." açıklamasında bulundu.

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