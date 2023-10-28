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        Haberler Gündem Kılıçdaroğlu'ndan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

        Kılıçdaroğlu'ndan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gazze'de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor. Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır. Dünya ya bu katliama 'dur' diyecek ya da ortak olacak, bunun ortası yok." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 00:52 Güncelleme: 28.10.2023 - 00:52
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        Kılıçdaroğlu'ndan 'İsrail' tepkisi
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        Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "Dış dünyayla bağlantısı koparılan Gazze ağır bir bombardıman altında. Gazze'de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor. Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır. Dünya ya bu katliama 'dur' diyecek ya da ortak olacak, bunun ortası yok. Dualarım mazlum Filistin halkı için."

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