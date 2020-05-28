Kılıçdaroğlu'ndan İdlib şehidi Tatar için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin İdlib bölgesinde yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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