Kılıçdaroğlu'ndan İBB'ye teftiş tepkisi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "2022'ye girerken beklentiler çok fazla. Daha güzel, daha iyi bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Her evde huzur olsun istiyoruz. Herkesin sağlığı yerinde olsun istiyoruz" dedi. "Kavgadan, hakaretlerden bıktık artık" diyen CHP lideri, "Kavga istemiyor bu insanlar, huzur istiyor. Devleti yönetenler kin ve öfke duymamalı. Devlet kinle, öfkeyle yönetilmez. Adaleti yok ettiğinizde devleti yok edersiniz" diye konuştu.

"O KENT 16 MİLYON İSTANBULLUNUN"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör teftişi hakkında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "O kadar kin, öfke duyuyorlar ki belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar. Her türlü iftirayı atıyorlar. Bizim ruhumuzda adalet, sevgi, barış var. Millete hesap vermek var. Devletin kaynakları çarçur edilemez, peşkeş çekilemez. Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklarmış, neymiş, teröristler çalışıyormuş. Senin görevin ne? Teröristleri yakalamak değil mi, yakala. Niye bağırıyorsun? Yok öyle bir şey, iftira atacak. İstanbul'un rantını o kadar yediler ki doymuyorlar. O rant 16 milyon İstanbullunun, yedirmeyeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi müfettişler gitmiş, gitsinler. Niye iftira yapıyorsun? Bu kadar akıldan yoksun insanlar nasıl siyaset yapıyorlar, anlamakta zorluk çekiyorum. Bizim belediye başkanlarımız yolsuzluk dosyalarının üzerine gittiler.

Bunların temel görevi kul hakkı yiyerek beslenmektir. Şimdi atadıkları bir bakan var, Ulaştırma Bakanı. Yapılmayan işin onayı ve parasını vermiş. AK Parti'ye, MHP'ye geçmişte oy veren kardeşlerime seslenmek isterim; ne oldu bu dosya? Niye hakimler, savcılar üzerine gitmiyor? 35 yolsuzluk dosyasını İçişleri 'Bize ver' diyor. O dosyalar kapanmayacak."

DOLAR KURUNDAKİ DALGALANMALAR

Dolar kurundaki dalgalanma ve ekonomideki gelişmeleri değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi yöneten sen değil misin, dış güçlerle, stokçularla senin mücadele etmek gerekmiyor mu? Niye yapmıyorsun, neden yalan söylüyorsun. Dolar kurundaki oynamalardan Türkiye tarihindeki en büyük soygunlar gerçekleşti. Dünyanın parasını kazandılar. Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu gerçekleşti" dedi.

CHP'nin TBMM'ye bir önerge verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Buna kim hayır diyorsa yolsuzluğun ortağıdır" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Bugün herkesin Meclis televizyonunu izlemesini öneririm. Soygunu oradan öğreneceğiz. Kim bu vurgunu yaptı, kimin haberi vardı? Bunu öğrenme hakkımız var. Biz soracağız, bugün reddedilse dahi hafızamızda duruyor. 128 milyar doları nasıl unutmadıysak bunu da unutmayacağız" dedi.

ELEKTRİK ZAMMI TEPKİSİ

Fahiş fiyatlar hakkında konuşan CHP lideri, "Fiyatların fahiş olmasını kim sağladı? Fahiş fiyatları milletin önüne kim koydu? Elektriğe yüzde 52 ile yüzde 127 zam yapıldı. Zammı dış güçler mi, manavlar mı, polisler mi yaptı? Zammı sen yaptın. Kademeli sosyal tarife uygula dedik, 4 kişilik bir aile ortalama 230 kw elektrik tüketiyor. Elektrikte cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yapan kim? Yüzde 127 zam. Nasıl ödeyecek bu vatandaşlar? Elektriğe zam iğneden ipliğe her şeye zam demektir. Doğalgaza yüzde 25 zam yaptın, sanayi kuruluşlarına yüzde 50. Zammı sen yaptın. Kiminle mücadele edeceksin; BOTAŞ'la mı, elektrik şirketleriyle mi mücadele edeceksin? Doğalgaza zam gelirse iğneden ipliğe her şeye zam gelir" dedi. "Erdoğan'a bir çağrıda bulunmamız lazım" diyen CHP lideri, "Zam yapmadığın bir şeyi açıkla. Ben söyleyeyim şimdilik havaya zam yok" diye konuştu.

Tarımda girdi fiyatlarına yapılan zamları sıralayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gübre, yem ve mazotta söz edeceğim. Son 1 yılda yapılan zamlar; gübreye yüzde 475-yüzde 120 zam. Çiftçi ne yapsın? Tarlaya gübre atamadı çiftçi. Çiftçi üretemiyor, üretemezse gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız. Yem fiyatlarında yüzde 120-yüzde 99 zam. Nasıl alacak vatandaş? Mazotta yüzde 60 zam. Bu zamları koyan kim?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bu hale gelmeden önce, yetkiyi aldı mı aldı. Çiftçiyle, emekliyle, taksi-kamyon-otobüs şoförüyle nasıl uğraştığını görüyoruz. Evlerde huzur bırakmadı. 'Ben ekonominin kitabını yazdım' dedi. Zammı öyle bir hale getirdin ki, tencerelerde yangın var. Zam üstüne zam yaptılar; 84 milyon insan freni patlamış bir kamyonun kasasında yokuş aşağı gidiyoruz."

"HİÇ MUTLU OLMAYAN YOK MU?"

"Hiç mutlu, memnun olmayan yok mu?" diyen soran CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Londra'daki bir avuç tefeci memnun. 180 milyar doları faiz olarak ödüyor. Dolarla ihale, dolarla garanti alanlar hayatlarından çok memnun. Torpiliyle 4-5 yerden maaş alanlar çok memnun. Kim yararlanıyor bu düzenden, işte bu parazitler yararlanıyor. Millet İttifakı olarak bu sorunu çözeceğiz. Bahçeli'ye de söyleyeyim, senin milliyetçiyim diyerek ortalıkta gezmenden hoşlanmıyorum. Milliyetçiyim diyen Türk Lirası'na değer veren kişidir" dedi.

"KATAR AŞKININ TOPLUMA MALİYETİ NEDİR?"

Türkiye-Katar ilişkilerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Sarayın Katar ilişkisi malum. Türkiye'nin varlıkları peşkeş çekiliyor ama kendisini milliyetçi ve ülkücü kabul edenler her türlü desteği veriyor. Katar şeyhleri Türkiye'ye geldi, sonra döndüler Doğu Akdeniz'de araştırma yapma kararı aldılar. Ses çıktı mı? Konu Katar olunca ağızları bağlı, çünkü çok fazla sırlarını biliyorlar. Katar aşkının topluma maliyeti nedir? Tank-paleti, arazileri, limanları verdin. Limanların bir özelliği daha var, uyuşturucu trafiği buradan geçiyor. Bunlardan haberleri var mı?" dedi.

FAİZ KARARI

Kılıçdaroğlu, "Faizler gerçekten düştü mü?" diye sorarken, "Bir faiz düştü. Merkez Bankası'nın politika faizi düştü. Peki diğer faizler? Devletin 5 yıllık borçlanma faizi yüzde 17'den yüzde 25'e çıktı. Tüketici kredisi faizleri yüzde 22'den yüzde 25'e çıktı. Ticari kredi faizleri yüzde 21'den 23'e çıktı, taşıt kredi faizleri yüzde 21'den yüzde 26'ya çıktı. Nass var deyip, vatandaşı kandırıp, arka kapıdan hazineyi soyup tefecilere, faizcilere hizmet ediyor" diye konuştu.

MEB'E ZİYARET

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmaması hakkında şunları söyledi:

"Ankara'da dayısı olmayanların sesi olmak için oraya gittim. Ben oraya gittiğimde zincirlerle kapıları kapadılar, Genel Başkan gelmesin diye. Ben söyleyeceğimi söyledim. Genç arkadaşlara sesleniyorum; Ankara'da dayınız, amcanız var. Fitil fitil burunlarından getireceğiz, sizin hakkınızı savunacağız. Şimdi ikinci safhaya geçiyoruz. 81 ilde CHP'nin Hukuktan Sorumlu İl Başkan Yardımcıları var. Gerekli çalışmaları yaptılar; haksızlığa uğradığı düşünen evlatlarımız başvuracak ve her türlü destek sağlanacak. Evlatlarımıza bunu yapana da bir şeyler söylemek isterim; senin yatacak yerin yok."