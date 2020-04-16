Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gamze Pala'nın katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Unutmayalım ki kadına şiddet, insanlığa ihanettir. Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

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