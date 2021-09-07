Kılıçdaroğlu'ndan Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan asker için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Suriye'nin El Bab kentinde bulunan üs bölgemize, teröristler tarafından alçakça düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Muammer Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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