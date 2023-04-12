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Kılıçdaroğlu'ndan eşine fotoğraf mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımına,sosyal medyadan karşılık verdi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Selvi Kılıçdaroğlu'nun "Bir zamanlar biz" mesajıyla paylaştığı fotoğrafını "Eh saçlar da fena değil" notuyla alıntıladı.

Giriş: 12.04.2023 - 17:18 | Güncelleme: ABONE OL
Kılıçdaroğlu'ndan eşine fotoğraf mesajı
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımına karşılık verdi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Selvi Kılıçdaroğlu'nun "Bir zamanlar biz" mesajıyla paylaştığı fotoğrafını alıntıladı.

Selvi Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta ilk paylaşımını yaptığı Twitter hesabından yeni mesajlarını paylaşmayı sürdürüyor. Daha önce "eski fotoğraflarımızı karıştırmayı seviyorum" notuyla eşi ve çocuklarıyla birlikte geçmişteki fotoğraflarını paylaşan Selvi Kılıçdaroğlu bu kez sadece eşi ile olan fotoğraflarını paylaştı. Ve "Bir zamanlar biz" mesajını bıraktı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını " Eh saçlar da fena değil..." notuyla birlikte alıntıladı.

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