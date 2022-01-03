Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon açıklaması

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in 2021 yılı enflasyonunu yüzde 36.08 olrak açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında "TÜİK yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilan etti. Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek. Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın" ifadelerini kullandı.