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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden bugün açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında "TÜİK "Enflasyon %19.89" demiş. Halk çarşı pazarda gerçeği net görüyor. Gerçek enflasyon %40'ın üzerinde. Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama unuttukları bir şey var. Biz varız ve buradayız. Benim en önemli meselem halkımın sofrasıdır. Bazı önemli adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

TÜİK, ekim ayında yıllık enflasyonu yüzde 19.89 olarak açıkladı.