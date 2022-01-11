Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da bir binanın 7.katından atlayarak yaşamına son vermesinin yankıları sürerken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak isim vermeden sosyal medya Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

"Etik sebeplerden ötürü paylaşım yapmayacağım" diyen Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca, paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım. Zamanı gelince gereken yapılacaktır. Tepkileri anlıyor ve saygı duyuyorum. Bu tarz haberleri paylaşmakla ilgili bilimsel makaleler söz konusudur. Oluşan öfkeyi politik puana döndürme adına, bilimin uyarılarına kulak asmamayı doğru bulmuyorum.