Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakırlılara: Daha fazla geleceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha fazla geleceğiz Diyarbakır'a, uzun yıllar ihmal ettiğimizi biliyorum. Diyarbakırlılar bu konuda sitem de ettiler. Neden daha fazla Diyarbakır'a gelmiyorsunuz, neden bizi biraz yalnız bıraktınız diye. Bundan sonra daha fazla geleceğiz. Oturacağız, konuşacağız, dertleşeceğiz." dedi.
Kılıçdaroğlu, bir otelde düzenlenen kahvaltı programında, Diyarbakır'da güzel bir atmosferde gençlerle, kadınlarla, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluştuklarını söyledi. Toplumun her kesimiyle buluşmaya, her kesimin sorunlarını dinlemeye ve CHP'nin çözüm önerilerini anlatmaya devam edeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Daha fazla geleceğiz Diyarbakır'a, uzun yıllar ihmal ettiğimizi biliyorum. Diyarbakırlılar bu konuda sitem de ettiler. 'Neden daha fazla Diyarbakır'a gelmiyorsunuz, neden bizi biraz yalnız bıraktınız' diye. Bundan sonra daha fazla geleceğiz. Oturacağız, konuşacağız, dertleşeceğiz. Çünkü Türkiye'nin derdi sadece bizim derdimiz değil hepimizin ortak derdi. Hepimiz güzel bir ülkede huzur içerisinde yaşamak, bereketli sofralarımız olsun isteriz. Evlerimizde huzur olsun isteriz. Dolayısıyla böyle bir atmosferi yaratabilirsek güzel bir Türkiye'yi de inşa etmiş olacağız. Bütün bunlar anahtarı demokrasinden geçiyor. Düşünceyi ifade özgürlüğünden, adaletten geçiyor. Devletin dini adalettir, adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Dolayısıyla bizim adaleti sağlamamız gerekiyor. İnsan hakları, kadın, erkek eşitliği bunları sağlanması lazım. Bir şekliyle adaleti sağlayabilirsek emin olun soframıza bereket gelecek."
"Güçlendirilmiş parlamenter sistemi yapalım derken, önerirken de temel noktamız adaletti. Adalet, milletin iradesi olmalı." diyen Kılıçdaroğlu, iradenin TBMM'ye olduğu gibi yansıyabilmesi gerektiğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Eğer milletin iradesiyle belediye başkanları seçilmişse görevden alınıp yerine kayyum atanmamalı. Siyasi partiler kapatılmamalı, siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Defalarca ifade ettik, aynı ifadeyi burada da dillendirmek isterim. Dolayısıyla beraber güzel bir Türkiye'yi inşallah yeniden ayağa kaldıracağız. Huzuru yeniden bu ülkede inşa edeceğiz. Barışı, huzuru, kardeşliği, dostluğu yeniden inşa edeceğiz. Verdiğimiz, gösterdiğimiz çabanın, arzu ettiğimiz mertebeye, amacına ulaşması için hayır dualarınızı da bekliyoruz."
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