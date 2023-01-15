Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Yüzde 1 karla depremzedeler konut sahibi olacak. Türkiye'nin bütün illerinde uygulayacağız. Türkiye'nin bütün illerinde, evleri hasar gören herkesin uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacağız. Kürsüde, 'Vatandaşla kamu yönetimi birlikte olduğunda çok güzel şeyler gerçekleşir' dendi. Vatandaş ile kamunun beraber olması lazım. Birlikte, el ele olması lazım. Birlikte mücadele etmesi lazım. İzmir, bu konuda öncülük yaptı. Hepinizin huzurunda belediye başkanlarına şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Depreme karşı önlem almak; siyasal iktidarın temel görevlerinden birisidir. Japonya'da deprem bölgesi. Fakat Japonya'da daha şiddetli depremler olmasına karşın kimsenin burnu kanamaz. Bizde daha düşük bir depremde çok sayıda insan hayatını kaybediyor. Akılla, mantıkla, bilgiyle, dayanışmayla bu sorunu aşabiliriz. Bu sorunu aşmakta kararlıyız. Deprem vergileri bunun için çıktı. Deprem vergilerinin halktan toplanmasının temel nedeni buydu. Güzel konutlar yapılacaktı. Depreme dayanıklı konutlar yapılacaktı. İnsanlarımız o konutlarda huzur içinde oturacaktı. Fakat nereye gittiğini bir türlü öğrenemedik. Bunun hesabı da yeteri kadar verilmedi" diye konuştu.

"ÇİFTÇİLERİN ELEKTRİĞİNİ ÜCRETSİZ VERECEĞİZ"

"Türkiye'nin bütün kentlerini depreme dayanıklı hale dönüştüreceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle, şeffaf bir yönetim ve demokrasiyle bunların tamamını yapacağız. Şanlıurfa'ya gittiğimde Şanlıurfalılara şunu söyledim; 'Buradaki bütün çiftçiler, elektrik fiyatlarından şikayet ediyorlar' dedim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz' dedi. Allah'ın güneşi bedava. Bunlarda akıl yok. Gerçekten Allah'ın güneşi bedava. Buradan İzmir'den Şanlıurfa'ya da selam gönderiyoruz. Türkiye'nin her tarafında bunu yapacağız inşallah. Aşama aşama çiftçilerin tümüne elektriği ücretsiz vereceğiz. Depreme dayanıklı konutlar için de ilk kıvılcımı burada attık. Yüzde 1 karla kamu, özel iş birliğiyle bunu da Türkiye'ye yayacağız. Temel amacımız; bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması. Artık kavganın ve kutuplaşmanın değil; barışmanın ve beraber olmanın zamanı. O zamana az kaldı. Hiç kimse unutmasın. Geliyor gelmekte olan."