Kılıçdaroğlu'ndan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve BTP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."