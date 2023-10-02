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        Haberler Gündem Kılıçdaroğlu'ndan Bozlağa'nın ailesine taziye telefonu

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, veteriner sağlık teknisyeni Bozlağa'nın ailesine taziye telefonu

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırı öncesi teröristlerce katledilen veteriner sağlık teknisyeni Mikail Bozlağan'ın ailesine taziyelerini iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 13:15 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:15
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        Kılıçdaroğlu'ndan Bozlağa'nın ailesine taziye telefonu
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        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırı öncesi Kayseri'nin Develi ilçesinde teröristlerce katledilip aracı gasbedilen veteriner sağlık teknisyeni Mikail Bozlağan'ın ailesine taziyelerini iletti.

        CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Mikail Bozlağan'ın ailesini telefonla aradı.

        Kemal Kılıçdaroğlu, Bozlağan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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