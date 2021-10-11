Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye baş sağlığı

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Bostancı'yı telefonla arayarak, hayatını kaybeden İsmet Uçma'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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