Kılıçdaroğlu: Faturalarda 31 Aralık öncesine dönülsün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden vatandaşlara hitap etti. Konuşmasının önemli kısmını elektrik zammına ayıran Kemal Kılıçdaroğlu, bir çağrı yaparak, "Elektrik faturalarındaki KDV oranı yüzde 1'e insin, zamlar geri alınarak 31 Aralık öncesi tarifesine dönülsün" dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasını elektrik faturalarını ödemeyeceğini belirterek şöyle tamamladı: Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir faturayı ödemeyeceğim. Bu da böyle biline...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Elektrik faturaların üzerinde iki çeşit vergi var. Yüzde 5 elektrik ve havagazı tüketim vergisi, yüzde 18 KDV. Yaza kadar KDV yüzde 1 olarak uygulanırsa vatandaşın her 350 liralık faturasında yaklaşık 50 liralık bir avantajı olacak. Buradan saraya seslenmek istiyorum; derhal ama derhal KDV'yi yüzde 1'e indir. Ayrıca 31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını da geri al. Faturalar 31 Aralık öncesine dönsün.