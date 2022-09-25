Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masa uyarısı

HABERTURK.COM

CHP nin İzmir kampında ikinci gün basına kapalı bölümde milletvekillerine seslenen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6’lı masa ile ilgili uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun ,”Altılı masa ile ilgili konuşmalarınıza çok dikkat edin. Sadece partimizi değil altılı masadaki partileri de dikkate alarak açıklama yapın. Canlı yayınlarda soru sorulabilir, bilgi ile konuşulalım, donanımızı arttıralım, dikkatli olun. “ dediği belirtildi.

“REHAVETE KAPILMAK YOK”

Seçimlere uzun süre olduğunu belirten CHP liderinin “Daha işin başındayız, yapmamız gereken çok şey var. Daha seçime altı sekiz ay var.Daha işin balındayız yapmamamız gereken çok şey var.Kimse gevşemesin, sonuna kadar rehavete kapılmak yok.” diyerek rehavet uyarısı yaptığı da kaydedildi.