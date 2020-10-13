Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi - Haberler

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve beraberindeki heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede tutuklu gazetecilerin milletvekillerinin belediye başkanlarının ve sendikacıların durumu ele alındı.

Görüşmenin oldukça yararlı geçtiğini ebelikten CHP kaynakları Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin hukuk devleti ile demokratik ilkelerden uzaklaştığını ve bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini kaydetti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu’na CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili ve Dış Politika Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile TBMM İdare Amiri Mehmet Göker hazır bulundu.