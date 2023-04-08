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Kılıçdaroğlu: 'İkizler burcu musun' diye sorulmayacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı Tiktok videosunda "Sorulmayacak sorular kanunu" çıkaracağını belirterek, 'Evli misin', 'Bekar mısın', İkizler burcu musun?' gibi soruların sorulmayacağını söyledi

Giriş: 08.04.2023 - 09:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kılıçdaroğlu: 'İkizler burcu musun' diye sorulmayacak
HABERTURK.COM

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sorulmayacak sorular kanunu çıkartacağım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir TikTok videosu paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Tiktok videosunda, "Cumhurbaşkanı olduğumda torpile, kayırmaya son vereceğim. Sadece bu kadar değil; 'Evli misin', 'Bekar mısın', 'Açık mısın', 'Kapalı mısın', 'Çocuk yapacak mısın' ve 'İkizler burcu musun?' 14 Mayıs'tan sonra bu sorular tarihe karışacak. Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkartacağım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım" dedi.

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