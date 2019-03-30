Kılıçdaroğlu: Halkın ferasetine güveniyorum

30 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de STK Temsilcileri, üretici birlikleri ve muhtarlarla düzenlenen buluşma etkinliğinde konuşuyor.
Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden satır başları:
Biz bu ülkenin geleceği için her türlü fedakarlığa hazırız. Canımızsa canımızı, malımızsa malımızı veririz.
Sanki beyfendiler Süleyman Şah türbesini kaçırmadılar. Şimdi kalkmışlar beka sorunu. İşbirliği yapıyoruz evet. Saadet Partisi'yle işbirliği yapıyoruz. İYİ Parti'yle yapıyoruz. Amacımız ne? Amacımız, bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, bu ülkede herkes huzur içinde yaşasın, bu ülkede adalet, hak, hukuk olsun. Bu ülkede belediye başkanları her kuruşun hesabını versin. Medya bağımsız olsun, doğruları yazsın. Biz bunun için yapıyoruz bu işbirliğini. Bunun Türkiye'nin geleceği için bir çaba olduğunu milletimiz bilmeli.
Bizimle onlar arasındaki temel farklılık şu. Bizim belediye başkan adaylarımız çıkar konuşur, projeleri anlatır, sonra biz konuşuruz. Onların konuşma hakkı yok. Projelerimi sayın Erdoğan anlatacak diyor. Bunu İstanbul Belediye Başkan Adayı diyor. Eskişehir'i Ankara'dan yönettirmem diyor Yılmaz Hoca. Bu kadar basit. Bizim Ankara'da oturup Eskişehir hakkında karar verme hakkımız var mı? Bu Eskişehirlilere hakarettir. Engellemelere rağmen Yılmaz Bey tüm bunların tamamını yaptı. Baraj yapacağım diyor. Normalde onların görevi ama yapacağım diyor. Yılmaz Bey'e de yapamazsın diyorlar. Yılmaz Bey diyor ki, ben sonuna kadar mücadele edeceğim diyor. Yılmaz Büyükerşen bir Eskişehir markası değil, bir Türkiye markası, bir dünya markası.
Bütün bu karalama kampanyalarına rağmen, halkın ferasetine güveniyorum. Hayatın her kesimi oturup, düşünüp, konuşuyor. Yerel seçimlerin kendine özgü koşulları vardır. Biz bu seçimlerde farklı bir strateji izledik. Bir ilçede belediye başkanı başarılıysa, bunu kanıtlamışsa o belediye başkanını aldık büyükşehir belediye başkan adayı yaptık. İmamoğlu, Beylikdüzü'nü aldı pırıl pırıl bir yer yaptık, şimdi de İstanbul'da kazanacak göreceksiniz. Onun da feyz aldığı kişi Yılmaz Büyükerşen'dir.
Mansur Yavaş için de Ankara'da her türlü karalama kampanyasını yaptılar. Seçimlere girmek serbest, seçilmek yasak. Kim oluyorsun sen? Kendini milli iradenin üstünde mi görüyorsun? Yavaş da seçilirse Ankaralılara hizmet edecek, bu kadar basit.
Eskiden Eskişehir bir bozkırdı, Bursa da yeşil Bursa'ydı. Şimdi yeşil Eskişehir ve beton bir Bursa ile karşı karşıyayız. İnsan ağacı görmek ister. Bir nehrin kenarında suyun akışını görmek ister. Bütün bunları yaratacak olan belediye başkanıdır. Mustafa Bey'i de göreceksiniz, 5 sene içerisinde yemyeşil bir Bursa yapacak. Bunun kanıtı var mı, var. Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptı, Bursa nefes almaya oraya gidiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!