Kılıçdaroğlu, gelecek haftayı yoğun mesaiyle geçirecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni haftayı yoğun mesaiyle geçirecek.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu pazartesi günü saat 12.00'de partisinin Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) video konferans yöntemiyle toplayacak.
MYK'de, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi başta olmak üzere güncel siyasi gelişmeler ele alınacak.
Kılıçdaroğlu, salı da 17 Mart'tan bu yana gerçekleştirilmeyen grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. Koronavirüs nedeniyle TBMM'ye seyirci alınmazken, grup toplantısında hijyen kurallarına dikkat edilecek. Milletvekilleri sosyal mesafeye uygun şekilde oturacak.
Kemal Kılıçdaroğlu, çarşamba saat 11.00'de video konferans yöntemiyle Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık edecek. PM, 37. Olağan Kurultay öncesi 12 Mart Perşembe son kez toplanmıştı. Ancak kurultayın yapılamaması nedeniyle tüzük gereği 2 ayda bir yapılması gereken PM'nin yeniden toplanmasına karar verildi.
Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasıyla başlayacak PM'de, pandemi sürecinde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirme yapılacak, tüzüğün 17. maddesi uyarınca Kocaeli İl Yönetim Kurulu üye sayısının artırılması talebi ele alınacak. PM, üyelerin yapacağı değerlendirmelerle sona erecek.
- 37. Olağan Kurultay ne zaman yapılacak?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, salı ve perşembe ise gruplar halinde partisinin milletvekilleriyle bir araya gelecek. Yedi ayrı grup halinde milletvekilleriyle görüşeceği belirtilen Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin seçim çevrelerindeki sorunlar ile son yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini dinleyecek.
CHP'de, 28-29 Mart'ta yapılması planlanan ancak koronavirüs önlemleri kapsamında ertelen 37. Olağan Kurultay'ın ne zaman yapılacağı da tartışma konusu.
Partinin kurultay için Bilim Kurulunun önerisini alacağı belirtilirken, parti içinde ağırlıklı görüş ise kurultayın sonbaharda yapılması olduğu ifade ediliyor.
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