Kılıçdaroğlu: Erdoğan sokağa çıkmamızı istiyor, çıkmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP muhabirleri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Utanmadan sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün siz de aynı dersi evvelallah alırsınız. Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katar, gideceğiniz yere kadar kovalarız" sözlerini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, "Tam tersine arkadaşlara taşkınlık yapmayacaksınız sokaklara çıkmayacaksınız büyük sabırla sandığı bekleyeceksiniz diyoruz. Beyefendi hayal aleminde yaşadığı için, sanki biz sokağa çıkan diye talimat vermişiz. Biz seçim sandığını bekleyeceksiniz gideceksiniz oyunuzu kullanacaksınız otoriter yönetimi oylarınızla değiştireceksiniz diyoruz, nokta. Beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor. Çıkmayacağız. Zorlayacak çıkmayacağız, baskı kuracak çıkmayacağız. Özetle sokağa çıkmak diye bir şey bizim kitabımızda yok. Ama haksızlığa uğrayan herkesin hakkını arayacağım" dedi.

"ZAMLARI GERİ Mİ ALACAK? HİÇ SANMIYORUM"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP muhabirleriyle bir araya geldi. Gündeminde, Cumhurbaşkanı'nın "Enflasyonun da köpüğünü alırız" sözlerini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu "Ne yapacak zamları geri mi alacak? hiç sanmıyorum" dedi. Faizlerin düşmediğini belirten Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın "Nass" örneği vermesini eleştirdi. "Zamları geri mi alacak? hiç sanmıyorum. Söylediği politik bir söylem. Ekonominin ne kadar kötüye gittiğini Erdoğan da biliyor. Faiz sebep enflasyon sonuç. Bu iflas eden bir teori. Faizler düştü deniliyor. Hayır gidin bankalara. Ticari kredi faizi eylül- aralık ayına bakın faiz bakın yüzde 17'den yüzde 25'e çıktı. Dini söylemlerle vaziyeti kurtarmak istiyor. Faiz artı ne oldu Nass. Erdoğan şöyle düşünüyor benim bir tabanım var ne dersem bana inanır. Ama bilmediği bir şey var bu ülkeni insanlar mutfağa girince gerçekle karşılaşıyorlar. Erdoğan'ına unuttuğu şey mutfak" dedi.

Kılıçdaroğlu EXİMBANK'ın bir süredir ithalat ve ihracatçıların da taleplerine yanıt veremediğini belirtti. Bazı ihracatçıların bu konuyla ilgili kendisine ulaştığını kaydetti.

"EKREM BEY'İ SUÇLAMALARIN NEDENİ..."

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik özel teftişini de eleştirdi.

CHP lideri, "Belediyeler eleman alırken savcılıktan iyi hal kağıdı alıyor. Soruşturma açılacaksa Adalet Bakanlığı'na açılması lazım. Onu yapmıyorlar Ekrem Bey'i suçluyorlar. Ekrem Bey'i suçlamaların nedeni ekonomide yaşanan kaosun unutturmak. Zamlar var yağmur gibi geliyor. İşsizlik var. Sorunların üzerine Ekrem Bey'i ilave ederek tartışma zeminin değiştirmeye çalışıyorlar" dedi.

AK Parti dönemlerine ait 34 yolsuzluk dosyasının bulunduğunu ve bunlara İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Büyükşehir'in zararı 13 milyar 202 milyon lira" ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLACAK?

Millet İttifakı'nın adayı kim olacak tartışmasıyla ilgili ise, isimden ziyade ilke vurgusu yaptı Kılıçdaroğlu. Halka nasıl bir Cumhurbaşkanı olmalı diye sorulması gerektiğini belirten CHP lideri, adayın güven vermesi gerektiğini de kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Seçilen kişi ben seçildim tüm yetkiler bende nereden çıktı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem? derse ne olacak" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu duygulardan ziyade akılla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

"TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULANMASINI İSTEMEM"

Osman Kavala davası kapsamında Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü başlatan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'ye yönelik olası yaptırımları da soruldu CHP liderine. Türkiye'ye dışarıdan bir müdahaleyi asla doğru bulmayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Yaptırım uygulamasını istemem, ama AK Parti ister onlar bağırıp çağırıp kahraman gibi ortada gezinmek ister" ifadelerini kullandı.