CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, metro inşaatları için yurt dışından aldığı kredinin haczedilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'e konuşan CHP lideri, şunları söyledi:
"Bu, metro hattı yapımı için alınmış ve tahsis edilmiş bir kredidir, haczedilmemesi lazım. Haciz yazısı bankaya çok önceden gitmiş olmasına rağmen, o paranın gelişini bekliyor. Geldikten sonra da el koyuyor. Ne yaparlarsa yapsınlar; onların çalışmasını durdurduğu 4 büyük metro hattını yapıyoruz, gerekli çalışmaları başladı ve devam edecek. Türkiye'nin itibarı büyük yara alıyor. Bir metronun bitirilmesiyle ilgili uluslararası sözleşmeyle alınan kredinin amacı çerçevesinde kullanılması gerekirken, paranın haczedilerek başka yere aktarılması; uluslararası alanda, mevcut saray yönetimine itibar kaybettirir. Ama tek kişilik Saray hükümetinin itibarla falan bir ilgisi yok. Ne kadar çok savurgan olursan; ne kadar çok uçağın, araban, koruman olursa; ne kadar çok harcarsan itibarın olur.... Onun itibardan anladığı bu. Bunun itibar değil, tam tersine itibarsızlık olduğunu vatandaş çok iyi biliyor. İtibarsızlığını pekiştiriyor. Banka haczi tek başına yapmış değil. Tek kişilik Saray hükümetinin talimatıyla yapmıştır. Sanıyorlar ki İmamoğlu'nun elini kolunu bağlayacağız. İmamoğlu gücünü saraydan değil, haktan, İstanbullulardan alıyor."
Bülent Aydemir, Para Gündem programında Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının detaylarını anlattı.
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