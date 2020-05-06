Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti - ANKARA

Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı parti yöneticileriyle sabah saatlerinde Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı'na geldi.Gezmiş, Aslan ve İnan'ın mezarlarına tek tek ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, mezarlara çiçek bırakıp dua etti.

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