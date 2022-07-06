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Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Konya'da öldürülen Doktor Ekrem Karakaya tepkisi geldi. Bakan Koca, mesajında Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak, "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" dedi

06.07.2022 - 23:22 | Güncelleme: ABONE OL
Kılıçdaroğlu'da Doktor Ekrem Karakaya tepkisi
Kılıçdaroğlu'na Doktor Ekrem Karakaya tepkisi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirek “Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?” ifadelerine yer verdi.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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