Kılıçdaroğlu'na Doktor Ekrem Karakaya tepkisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirek “Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?” ifadelerine yer verdi.

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