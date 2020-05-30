Kılıçdaroğlu, çocuklarla video konferans görüşmesi yaptı - ANKARA

Farklı kentlerin yanı sıra, Almanya, Avusturya ve Fransa’dan görüşmeye katılan çocuklarla sohbet eden CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya eşlik etti.

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