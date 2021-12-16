CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden 'Bu gece size bir haberim var' notuyla videolu bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 TL olacağını açıkladı.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"MERKEZ BANKASI TL'YE DEĞER KAYBETTİRMEYE DEVAM EDİYOR"
Sevgili halkım, bugün Merkez Bankası şahsın emriyle akla mantığa sığmayan kararlara yeniden imza attı. Bakın biz 128 milyar dolar konusunu halkımıza söyleyince bu sorumsuz saray avaneleri pankart indirme derdindeydi. En büyük dertleri çevirdikleri alavareleri dalavereleri kimse bilmesin, kimse duymasın. Açıkça arka kapıdan Dolar sattılar. Birilerini çok ama çok zengin ettiler. Halkımızı da açlık sınırına indirdiler. Siz de şahitsiniz; bugün Merkez Bankası Türk Lirası'na değer kaybettirmeye devam ediyor. Sonra da kasasında olmayan parayla müdahale ettiğini söylüyor. Böyle bir akıl tutulması. Erdoğan'ın durumu zaten ortada.Bir ekonomik intihar treninin lokomotifi olmuş durumda. Bakın bu rezaletler dünyada ilk kez yaşanmıyor. Mesela TÜİK rakamlarla oynuyor ya, bu geçmişte Yunanistan'da da yapıldı. Avanaler gitsin, bir baksınlar. Bu rakamlarla oynayanların sonu nice oldu. Ey avaneler, eş şüreka, açlığı algı ile yönetemezsiniz. Karnı aç insanları algı ile doyuramazsınız. Artık kendinize geliniz. Bu intihar yolculuğunda, bu trenden en yakın durakta inin. Benden size tavsiye, aklı başında herkes inmeye başladı siz de inin. Kendinizi bile bile bu kötülüğe alet etmeyin. Erdoğan kendisi imza atsın bütün bunlara, o akıl dışı ekonomi kararlara, zaten onun kararı. Ayrıca saray ve şürekasının yarattığı yıkımın üzerine kurmaylarım ile birlikte bu gece yoğun çalıştım.
"CHP'Lİ BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET 4 BİN 500 TL OLACAK
Kararımızı da bildirerek geceyi kapatmak istiyorum; CHP belediyelerinde, yani sosyal demokrat belediyelerde en düşük ücret; yani asgari ücret 4 bin 500 TL olacaktır. Milletimize hayırlı olsun. Ayrıca belediyelerimizle bu hafta sonu Kayseri'de buluşup, kara kış fonunu konuşacağız. Biz kuracağız o fonu biz. Yalnız değilsin sevgili halkım, yanınızdayız. Bu felaketi birlikte omuz omuza atlatacağız. Müsterih olun; Allah'ın izniyle kurtulacağız bunlardan. Geliyor, gelmekte olan, iyi geceler.
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