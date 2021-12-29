Kılıçdaroğlu, Bakan Özer'den randevu istedi

Bazı yayın organlarında 'KPSS sınavından aldıkları yüksek puanlara rağmen mülakatta elendiler' iddiaları üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le konuyu görüşmek üzere randevu talebinde bulundu.

Sosyal medya Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu talep ettim, hala ses yok" ifadelerine yer verdi